Политика: Приходько занимался всем миром

26.01.2021, 14:50, Разное

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Во вторник умер бывший вице-премьер, многолетний сотрудник МИД, администрации президента и аппарата правительства Сергей Приходько. При всем своем опыте администратора, Приходько был человеком не чиновничьего склада, необыкновенно ярким, тонким и остроумным. Бывшие коллеги, эксперты-международники рассказали о заслугах одного из сильнейших дипломатов современной России.

«Ушел из жизни Сергей Эдуардович Приходько – человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы», – говорится в телеграмме соболезнования президента Владимира Путина, которую передали родственникам российского государственного деятеля. Бывший замглавы правительства, экс-руководитель аппарата кабинета министров, видный отечественный дипломат Сергей Приходько умер утром во вторник на 65-м году жизни. Сообщается, что причиной смерти стала долгая продолжительная болезнь.

Приходько большую часть жизни посвятил работе на внешнеполитическом направлении. Выпускник МГИМО, он с 1980 и по 1993 год работал в посольстве в Праге, застал крушение соцлагеря и «бархатный развод» чехословацкой федерации. С 1993-1997 годах – в центральном аппарате МИД, курировал другое, не менее сложное направление, страны Прибалтики. С конца 1990-х и по середину 2000-х Сергей Эдуардович работал в администрации президента, в том числе на посту начальника управления по внешней политике; дважды в своей карьере работал помощником президента.

«Во внешней политике Приходько был профессионалом высочайшего уровня. При этом он обладал очень тонким чувством юмора», – отмечает политолог Алексей Чеснаков, в 2001-2008 годах – начальник отдела информационно-аналитического планирования, замначальника Управления внутренней политики президента.

С 2012 года Приходько – на посту первого замруководителя аппарата правительства. Год спустя в ранге вице-премьера возглавил аппарат кабмина. Наконец, с 2018 года и по 21 января нынешнего года был первым замруководителя аппарата кабмина.

«Сергей Эдуардович был очень профессиональным человеком. Он действительно хорошо знал матчасть, глубоко понимал международные процессы и при этом был очень сильным аппаратчиком, который отлично разбирался в работе бюрократической машины. На мой взгляд, он был одним из самых профессиональных российских чиновников», – подчеркнул президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Такие люди, как Сергей Эдуардович, готовят огромный массив информации для лиц, принимающих решения, обеспечивают весь документооборот. Когда мы говорим о военных операциях, обычно мы помним только имена великих полководцев. Но на самом деле те люди, которые в штабе занимаются предварительным планированием, сбором информации, тыловой работой, совершают огромный вклад в победу», – отметил эксперт.

В экспертной среде Приходько вспоминают в первую очередь как специалиста-международника высочайшего класса с крайне серьезным дипломатическим бэкграундом.

«Он был необыкновенно ярким, остроумным человеком, совсем не чиновничьего склада. Обладал огромным опытом, работал в разных местах и на разных направлениях, в том числе,

будучи помощником президента РФ Приходько фактически занимался всем миром – почти как министр иностранных дел»,

– сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», эксперт-международник Федор Лукьянов, не раз общавшийся с Приходько.

«Он невероятно много знал и, что еще важнее, понимал взаимосвязи, как все на самом деле устроено. Сергей Приходько обладал твердыми патриотическими позициями, но при этом он никогда не был упертым, закрытым, наоборот – всячески поощрял международное сотрудничество», – вспоминает Лукьянов.

«Такие яркие люди всегда исключение. Есть выдающиеся профессионалы, но они более незаметные, а Приходько был именно индивидуальностью. Это очень печально, что его больше нет», – сказал политолог.

Председатель Совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий вспоминает Сергея Приходько как «человека умного и проницательного». «Это был мудрый, тонкий и гибкий человек, он умел разговаривать, доносить свою точку зрения и слышать другую».

«Приходько внес значительный вклад во внешнюю политику России. В этой профессиональной области ярких прорывных историй мало, это чаще различные договоры, и тут очень важно поддержание разговора. Приходько прекрасно умел это делать. У него был выдающийся талант коммуникации», – отметил эксперт.

Быстрицкий подчеркнул, что «Сергей Приходько был истинным дипломатом, очень органичным в этой роли. Он работал почти по всем направлениям российской внешней политики. В 2006 году он участвовал в подготовке саммита G8 под председательством России. Он сделал значительный вклад в это мероприятие».