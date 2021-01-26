Премьер Италии объявил об отставке

26.01.2021, 14:50, Новости дня

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Председатель правительства Италии Джузеппе Конте подал в отставку, сообщил телеканал Rainews24 из президентского Квиринальского дворца, где состоялась встреча Конте с главой государства Серджо Маттареллой.

До встречи с Маттареллой Конте провел заседание Совмина, на котором проинформировал о намерении покинуть свой пост, передает ТАСС.

Такое решение продиктовано утратой правящей коалицией в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии абсолютного большинства в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци.

56-летний Конте занимал пост председателя Совета министров Италии с 1 июня 2018 года.