Премьер Италии объявил об отставке
26.01.2021, 14:50,
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Председатель правительства Италии Джузеппе Конте подал в отставку, сообщил телеканал Rainews24 из президентского Квиринальского дворца, где состоялась встреча Конте с главой государства Серджо Маттареллой.
До встречи с Маттареллой Конте провел заседание Совмина, на котором проинформировал о намерении покинуть свой пост, передает ТАСС.
Такое решение продиктовано утратой правящей коалицией в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии абсолютного большинства в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци.
56-летний Конте занимал пост председателя Совета министров Италии с 1 июня 2018 года.
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