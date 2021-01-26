Политолог Кузнецов заявил о провале планов Тихановской: Надежда только на улицу

26.01.2021, 14:46, Разное

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Бывший кандидат в

президенты Светлана Тихановская пообещала устроить “народный сход” в ответ на

Всебелорусское собрание. Однако будет ли он эффективен – большой вопрос. По мнению

эксперта, если власти не могут наполнить смыслом свое мероприятие, то и

оппозиционеры обречены на провал.

Противники режима

Александра Лукашенко только один раз действовали проактивно. В конце октября прошлого года Тихановская и ее команда выдвинули ультиматум властям. Но

эта попытка была неудачной. С тех пор оппозиция перестала действовать решительно.

“Если открыть

телеграм-канал Тихановской, то на 98% он заполнен комментированием уже

произошедших событий”, – обратил внимание Кузнецов.

У сторонников Светланы Тихановской был шанс перехватить инициативу в свои руки, когда протесты имели

большой размах. Сегодня же уличная активность упала до минимума, и нет явных

предпосылок для изменения ситуации, передает ThinkTanks.by.

Аналитик подчеркнул, что

сегодня вся надежда на улицу. Если белорусы смогли проанализировать ошибки,

допущенные летом и осенью, и сделали работу над ними, то новая волна протестов

не за горами. Кузнецов также не исключил вероятность появления новых лидеров.

“Думаю, очень много мы еще не видели, но увидим”, – заключил он.