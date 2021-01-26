 

Мнение: Вот так встаём с колен?

26.01.2021, 14:42, Разное
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Кто-то в ЖЖ в одном посте написал:

В Петербурге во время несанкционированного митинга-шествия в поддержку Алексея Навального на площади Восстания сотрудник правоохранительных органов пнул в живот женщину.

На кадрах видно, что силовики ведут под руки задержанного молодого человека, им на встречу бежит женщина, когда она к ним подбежала один из силовиков пнул девушку в живот, от чего та упала на спину.

Одна из очевидцев сообщила, что пострадавшую увели в медпункт на Московском вокзале.

У нее диагностировали сотрясение мозга, гематому затылка. Сейчас ее повезли в больницу им. Джанелидзе. Она находится в состоянии средней тяжести, сообщает Baza. Врачам она сказала, что просто проходила мимо и решила узнать, почему так жестко задерживают мальчика.

В пресс-службе Росгвардии «Бумаге» рассказали, что это не сотрудник ОМОН. «Фонтанка» пишет, что это сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции…

Ну что, больные ура-патриотизмом, и как вам нравится ВОТ ТАКАЯ ваша страна? Ну, вам-то в стойле или где там вас содержат ваши активные партнёры в лице проворовительства свобода всё равно не нужна. поэтому всё равно таки нравится, верно?..

Источник: Достало



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