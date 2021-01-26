Скандалы: Миллионы в Темзу

26.01.2021, 14:30, Разное

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Роман Абрамович выплатил уволенным олигархом тренерам «Челси» 110 млн. английских фунтов

За игровую карьеру в «Челси» Фрэнк Лэмпард видел достаточно тренерских отставок. За преждевременные расставания Роман Абрамович потратил 110 млн фунтов. Луису Фелипе Сколари указали на дверь меньше чем через семь месяцев после назначения. Андре Виллаш-Боаш приходил новым Моуринью, но продержался лишь 256 дней. Роберто ди Маттео выиграл для клуба заветную Лигу чемпионов, но собрал вещи спустя полгода.

Случай итальянца – показательный. После увольнения человека, который отыграл за клуб шесть лет и только-только выиграл еврокубок, стало понятно, что руководству «Челси» плевать на традиции, семью и всё высокое. Можно было дать Роберто чуть больше времени и, возможно, получить красивую историю, но клуб чётко обозначил принципы: на первом месте результат.

Сейчас кейс повторяется. В последних восьми матчах АПЛ у «Челси» лишь две победы над «Вест Хэмом» и «Фулхэмом» – это определённо похоже на кризис. Но увольнение тренера в такой момент снова выдало алчных боссов: Лэмпарда выгнали при первом же серьёзном шторме и намёке на непопадание в ЛЧ.

Фрэнк всё это уже проходил. Когда лучшему бомбардиру клуба не продлили контракт в 2014-м, он не раскис, а хлопнул дверью в «Манчестер Сити». Поэтому, возвращаясь в «Челси» тренером, Лэмпард понимал, что за имя и легендарное прошлое ему не дадут больше «жизней», чем предшественникам. Это не «Манчестер Юнайтед», где готовы методично смотреть за не всегда стабильной работой Сульшера.

«МЮ» переждал турбулентность и сейчас находится на вершине таблицы, но «Челси» нужно всё здесь и сейчас. Как только у синих начинаются проблемы, никому нет дела до перспектив и потенциала коуча, даже когда речь идёт о такой личности, как Лэмпард. В итоге получается водоворот, в котором потеряется любой специалист.

Для тренерской карьеры Фрэнка такой поворот, возможно, к лучшему. В нынешнем «Челси» он никогда бы не смог полностью рулить процессом. В лондонском клубе мнение тренера не играет определяющую роль: можно лишь высказывать пожелания и подстраиваться. По информации The Athletic, из шести новичков конкретно Лэмпарду был нужен только Бен Чилуэл.

В последнее время Фрэнку предъявляли и болельщики, и журналисты: клуб потратил 250 млн фунтов, а результата нет. Спрашивать с Лэмпарда можно было бы в том случае, если бы в «Челси» пришли Джеймс Тарковски из «Бёрнли» и Деклан Райс из «Вест Хэма» – именно этих парней хотел видеть тренер в команде. Но у Марии Грановской были другие планы.

Перед началом сезона-2020/2021 Лэмпард предупредил верхи, что борьба за чемпионство не светит. А как иначе, когда половину стартового состава нужно изменить, чтобы нашлось место дорогостоящим приобретениям? С ходу справиться с такой задачей не сможет ни один тренер. Если учесть, что пять из шести человек вообще пришли из других чемпионатов, ситуация выглядит абсурдной.

Не стоит забывать, что Лэмпарда пригласили во время трансферного бана. Без всяких усилений он в первом же сезоне вывел команду в Лигу чемпионов. Фрэнк органично вписал в состав воспитанников и доказал, что результата можно добиваться и без многомиллионных вложений. «Челси» мог навсегда избавиться от ярлыка денежного мешка, но как только финансовые операции стали доступны, всё вернулось на свои привычные места.

Лэмпс наверняка бы нашёл подход к новичкам, но «Челси» не захотел ждать. И Хаверц, и Вернер ещё достаточно молоды, им тоже нужно время. «Нельзя требовать от наших молодых футболистов быть абсолютно стабильными. Они ещё дорастут до такого уровня, но пока нужно работать», – защищал команду Фрэнк.

Лэмпарда попросили на выход во второй раз, но это вряд ли его надломит. Фрэнк показал, что умеет работать с молодёжью и способен тренировать клуб любого уровня. Когда-нибудь карты сойдутся, он получит тренерскую свободу и покажет, чего стоит на самом деле. К тому времени «Челси» сменит ещё кучу тренеров – по-другому там не умеют.

Илья Яшинин

Оригинал материала: «Чемпионат»

«РБК», 26.01.21, «Сколько Абрамович выплатил уволенным тренерам «Челси»»

Увольнение Фрэнка Лэмпарда, первого английского тренера в эпоху Романа Абрамовича, обошлось «Челси» в €3,4 млн. Увольнение тренеров — весомая статья расходов «Челси» с 2003 года, момента покупки клуба Абрамовичем. РБК посчитал общую сумму компенсаций.

Клаудио Раньери (2000–2004), €7 млн

Роман Абрамович пришел в клуб, когда итальянский специалист возглавлял команду четвертый год. В итоге российский бизнесмен дал Раньери доработать сезон 2003/2004, в котором «Челси» впервые за долгое время финишировал в тройке, дошел до полуфинала Лиги чемпионов и финала Кубка страны.

Неплохие результаты не изменили решения Абрамовича, и на смену Раньери пришел молодой Жозе Моуринью, который в свой 41 год привел португальский «Порту» к победам в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. А итальянец получил по тем меркам внушительную сумму в €7 млн.

Жозе Моуринью (2004–2007), €26 млн

В свой первый период работы в «Челси» дважды привел его к чемпионству (2004/05), (2005/06), до этого лондонский клуб лишь раз становился лучшей командой Англии (1954/1955). Также под его руководством лондонцы стали обладателями Кубка Англии (2007), Кубка лиги (2005, 2007) и Суперкубка страны (2005). Однако требуемого титула победителя Лиги чемпионов «Челси» при португальце не получил.

На фоне потерянной гегемонии в английском футболе Моуринью разругался с Абрамовичем и покинул клуб с общей компенсацией в €26 млн.

Авраам Грант (2007–2008), €5,8 млн

Израильский специалист возглавил лондонцев без тренерской лицензии, в связи с чем Абрамович подвергся критике из-за его назначения. В итоге под его руководством клуб впервые дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл в серии пенальти «Манчестер Юнайтед». Также под руководством Гранта клуб улучшил свое положение в чемпионате Англии, финишировав вторым, дошел до финала Кубка лиги. Несмотря на это, он покинул пост после сезона 2007/2008.

Луис Фелипе Сколари (2008–2009), €16,9 млн

Бразилец пришел в «Челси» в качестве тренера, нацеленного в первую очередь на результат, а не на зрелищную игру. В 2002 году под его руководством бразильцы в пятый раз стали чемпионами мира. Он вывел сборную Португалии в финал чемпионата Европы и полуфинал мирового первенства. Однако «Челси» под руководством Сколари не смог показать ни результата, ни игры. В итоге бразилец продержался на своем посту полсезона и покинул клуб с выплатой в размере €16,9 млн.

Карло Анчелотти (2009–2011), €6,8 млн

В 2009 году Карло Анчелотти решился на эксперимент и впервые принял команду за пределами родной Италии. В дебютном сезоне он привел «Челси» к победам в чемпионате и Кубке страны, однако в Лиге чемпионов лондонцы выступили провально, вылетев из турнира на стадии 1/8 финала.

Следующий сезон «Челси» завершил без трофеев и на втором месте в чемпионате, в связи с чем итальянский специалист потерял свой пост.

Андре Виллаш-Боаш (2011–2012), €13,5 млн

СМИ называли португальца преемником Моуринью. Виллаш-Боаш работал его помощником в «Порту», «Челси» и «Интере». После начал самостоятельную карьеру и за два года дорос до главного тренера «Порту», который в первый же сезон привел к победам в чемпионате страны и Лиге Европы.

В результате Виллаш-Боаш возглавил «Челси». Абрамовичу пришлось заплатить «Порту» за молодого специалиста €15 млн. Однако португалец не смог доработать даже сезон — был уволен в марте c выплатой в €13,5 млн, когда команда находилась на грани непопадания в зону еврокубков.

Роберто Ди Маттео (2012), €12 млн

Карьера итальянца в «Челси» развивалась стремительно — 29 июня 2011 года бывший защитник клуба был назначен помощником Виллаша-Боаша, а 4 марта 2012-го стал исполняющим обязанности главного тренера.

На старте своей работы у руля команды одержал несколько побед подряд, в одной из которых лондонский клуб разгромил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» со счетом 4:1 после поражения в первом матче при португальском тренере (1:3). В итоге «Челси» завершил сезон с завоеванным Кубком Англии и первым в истории титулом победителя Лиги чемпионов, в финале по пенальти которого обыграл «Баварию» на ее домашней арене.

Эти успехи позволили Ди Маттео стать полноценным главным тренером. Второй сезон команда начала успешно, однако затем последовала череда неудач. В результате итальянец был уволен в ноябре после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии группового раунда.

Жозе Моуринью (2013–2015), €9,3 млн

Второе пришествие португальца дало «Челси» меньше титулов. В первом сезоне его команда доминировала на внутренней арене — чемпионство и победа в Кубке лиги. Но во втором его ждал провал — команда проиграла девять из 16 матчей и расположилась на 16-м месте из 20 в турнирной таблице. Решение об увольнении напрашивалось.

Антонио Конте (2016–2018), €30 млн

Под руководством итальянского специалиста «Челси» в первом сезоне досрочно выиграл чемпионат и стал финалистом Кубка Англии, где проиграл «Арсеналу» (1:2). Сам Конте был признан лучшим тренером сезона. Вскоре после этого итальянец продлил контракт до лета 2021 года.

Второй сезон у итальянца не заладился — клуб не завоевал ни одного трофея. И 18 июня 2018 года он покинул команду. В качестве отступных Конте получил порядка € 10,1 млн, однако увольнение итальянского специалиста обошлось Абрамовичу дороже этой суммы — всему тренерскому штабу в итоге было выплачено около € 30 млн.

В результате на компенсации всем уволенным тренерам «Челси» после прихода Романа Абрамовича потратил более € 127 млн. Без компенсаций остались голландец Гус Хиддинк, чей контракт истек летом 2016 года, а также итальянец Маурицио Сарри, который изъявил желание покинуть команду после получения предложения от туринского «Ювентуса».

Руслан Алиев