Звезда “Шерлока” Аманда Аббингтон рассталась с актером сериала “Ход королевы” Джонджо О’Нилом

26.01.2021, 14:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Когда четыре года назад актриса телесериала “Шерлок” Аманда Аббингтон познакомилась с ирландским актером Джонджо О’Нилом, известным теперь по мини-сериалу “Ход королевы”, ее жизнь заиграла новыми красками, которых так не хватало после ее расставания с коллегой по “Шерлоку” Мартином Фриманом. Вместе с последним Аббингтон прожила 16 лет и родила ему двоих детей – сына Джо и дочь Грейс. Несмотря на то что персонажи актеров – Мэри Морстен и Джон Ватсон – по сюжету “Шерлока” сыграли свадьбу, в реальной жизни так и осталось неизвестным, были ли Аманда и Мартин официально женаты. Как бы то ни было, в 2016-м знаменитости объявили о расставании, из-за чего Аббингтон впала в глубокую депрессию.

Спустя девять месяцев в жизни Аманды появился Джонджо О’Нил, который помог ей справиться с переживаниями и снова поверить в любовь. Но и этим отношениям наступил конец.

К сожалению, ирландца больше нет, – сообщила на днях в прямом эфире Instagram 46-летняя актриса. – Он ушел… Все хорошо, обычное дело. На данный момент чувствую себя очень уязвимой.

Аманда Аббингтон и Мартин Фриман Джонджо О’Нил

Аманда также пошутила, что зарегистрировалась в приложении для знакомств, чтобы справиться с одиночеством:

Теперь меня можно найти в Tinder. Шутка – меня там нет и никогда не будет. Когда ты сам по себе, ты можешь укрепить свой характер и изменить свое восприятие мира в лучшую сторону.

Грустная новость удивила поклонников, ведь еще совсем недавно Аббингтон рассказывала о том, что весенний карантин, который она и О’Нил провели в ее доме в Хердфордшире, очень сблизил их.

Мы отлично проводим время – пьем красное вино, смотрим телесериалы. Я практически замужняя женщина.

Аманда и Джонджо начали встречаться в ноябре 2016 года. Впервые они появились на публике в октябре 2018-го на премьере в театре Гарольда Пинтера в Вест Энде, где служит О’Нил. О знакомстве с ним актриса рассказывала так:

В конце вечера я подошла к нему и предложила сходить куда-нибудь выпить. Он согласился. До этого мы были подписаны друг на друга в Twitter, он казался мне приятным человеком. Но когда я встретила его в реальной жизни, он меня покорил, и я решила не теряться и взять дело в свои руки.

Потом Аманда рассказывала изданию The Daily Mail, как изменилась ее жизнь после начала отношений с Джонджо:

В течение трех лет я была вегетарианкой, а после того как встретила своего бойфренда, снова стала есть мясо.