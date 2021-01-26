“Это водораздел”. СМИ выяснили, что Арахамия пригрозил исключением из фракции группе нардепов от “Слуги народа”

26.01.2021, 14:20, Новости дня

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Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в чате фракции написал, что народным депутатам, которые не проголосуют за законопроект о референдуме, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, грозит исключение из фракции.

Об этом, ссылаясь на свои источники написало издание LB.ua 26 января.

Фото: lb.ua

“Друзья, официально уведомляю группу, которая сегодня получила команду не голосовать за программное обещание президента о законе о референдуме. Это водораздел. По всем, кто не будет голосовать, будет поставлен вопрос об исключении из фракции “Слуга народа”, – говорится в сообщении, скриншот которого обнародовали журналисты.

Законопроект №3612 о народовластии путем всеукраинского референдума Зеленский подал в парламент 9 июня и определил как неотложный. В первом чтении 18 июня 2020 года его поддержало 252 народных депутата при минимально необходимых 226. Во втором чтении Верховная Рада планирует рассмотреть его на этой пленарной неделе.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І (“Общие вопросы”), ІІІ (“Выборы. Референдум”) и XIII (“Внесение изменений в Конституцию Украины”) Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Законопроект предполагает возможность электронного голосования на референдуме. В пояснительной записке к законодательной инициативе отмечается (.docx), что это “ключевая новация законопроекта, выделяющая его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде”.

С 1 июля 2021 года в Украине начнет работать рынок земли. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко говорил в начале января, что в течение ближайших трех лет в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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