 

В Минветеранов заявили о планах учредить в Украине институт ветеранского обмудсмена

26.01.2021, 14:20, Новости дня
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В Украине могут создать институт ветеранского омбудсмена. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Глава ведомства Юлия Лапутина встретилась с исполнительным директором Украинского Хельсинского союза по правам человека Александром Павличенко и национальным консультантом ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Украине Андрианой Арехтой.

Лапутина отметила, что за почти семь лет российской агрессии в Украине не создан “эффективный механизм правовой защиты и правовой помощи” для ветеранов.

“Ветераны, участники боевых действий имеют право на достойное обеспечение их прав, адаптацию к мирной жизни и развитие собственных возможностей […] Сегодня мы на государственном уровне инициируем введение института ветеранского омбудсмена. На него будут возлагаться функции мониторинга и контроля соблюдения законных прав и интересов защитников Украины в деятельности органов исполнительной и должностных лиц”, – сказала министр.

Как сообщили в министерстве, структура будет охватывать весь спектр вопросов по предоставлению правовой защиты ветеранам и взаимодействовать с существующими институтами по правам человека.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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