 

“Самые ленивые голубцы”. Рецепт от экс-судьи “МастерШеф” Литвиновой

26.01.2021, 14:20, Новости дня
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Экс-судья кулинарного шоу “МастерШеф” на канале СТБ Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить ленивые голубцы по оригинальному рецепту. Видео она разместила на своем YouTube-канале.

“Самые ленивые голубцы”, – назвала ролик эксперт.

Время приготовления блюда – до 60 минут. 

“Что может быть проще ленивых голубцов?! Это настолько просто, быстро и вкусно, что вы даже не успеете задуматься о чем-то, как они уже будут готовы!” – заявила она.

Кулинар предложила альтернативный рецепт ленивых голубцов – вместо белокачанной капусты Литвинова использовала пекинскую. Она отметила, что блюдо получается нежнее и легче для переваривания.

Для приготовления необходимы фарш (свинина, говядина) – 600 граммов, морковь – 150 граммов, лук репчатый – 150 граммов, тимьян – 1 веточка, чеснок – 4 зубчика, масло гхи (или топленое сливочное масло) – 1 столовая ложка, помидоры пилати (консервированные без кожицы томаты) – 700 миллилитров, рис “Басмати” – 140 граммов, капуста пекинская – 1 штука, перец черный, соль – по вкусу, щепотка мускатного ореха, сметана 15% – 200 граммов.

Овощи нужно натереть на крупную терку, добавить специи и выложить на сковороду, периодически перемешивать. Помидоры пилати следует измельчить в блендере, добавить их к овощам. Следом добавить мясной фарш и рис. Все ингредиенты не нужно жарить, а только тщательно перемешать.

Капусту разделить пополам, мелко нарезать. Несколько листьев капусты оставить целыми, отрезав жесткую часть. Устелить листьями фору для запекания. Сверху выложить фарш с рисом и овощами. Полить сверху сметаной и запекать на протяжении 40 минут при температуре 180°.

ВИДЕОВидео: Татьяна Литвинова / YouTube

Готовое блюдо нужно разрезать, не вынимая из формы. Подавать кусочками, как пирог, и со сметаной. Блюдо с указанным количеством ингредиентов рассчитано на 6–9 порций.

Татьяна Литвинова отнесла рецепт к категории легких в приготовлении и назвала его полезным, поскольку мясо не обжаривалось, а запекалось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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