Врач-диетолог Соломатина рассказала о вредных свойствах полезных продуктов

26.01.2021, 14:08, Разное

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Врач-диетолог Елена Соломатина в рамках интервью, рассказала, что полезные продукты могут обладать вредными свойствами. Отрицательное воздействие на организм нередко оказывает любая еда. Все зависит от размера порции и индивидуальных особенностей человека.

Что касается молока, то на него существует аллергия, связанная с непереносимостью коровьего белка. Также многие сталкиваются с лактазной недостаточностью, когда в организме не вырабатывается необходимый фермент. Непереносимость бывает, как приобретенной, так и наследственной.

Отдельно Соломатина обратила внимание на условно полезный йогурт. Лактоза в продукте является действительно переработанной, поэтому продукт хорошо усваивается. В то же время в нем содержится множество красителей и консервантов.

Здоровому человеку нужно есть мясо, ведь именно там содержится витамин В12. Если часто употреблять данный продукт, что есть риск развития рака кишечника, поскольку он переваривается долго и не полностью.

В морской рыбе содержатся жирные кислоты омега-3. Очень ценится форель и семга, но эти разновидности зачастую разводятся на искусственных фермах, где используется комбикорм для быстрого набора веса. В таком продукте отсутствует ценность омеги.

Для здоровья полезны каши, но та же овсянка имеет в своем составе хитиновую кислоту, вымывающую из организма железо и кальций. Источником витаминов считаются фрукты, однако они могут быть привезены издалека, а для более долгой сохранности их обрабатывают фунгицидами.

Что касается корнеплодов, то они нередко содержат большое количество нитратов. При длительном хранении эти элементы превращаются во вредные канцерогенны.

Источник: vm.ru