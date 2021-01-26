 

В пандемию Слава вместо дорогого виски вынуждена пить дешевую водку

26.01.2021, 14:08, Разное
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Российская певица Слава призналась, что на фоне отсутствия гастролей перешла с дорогого виски на дешевую водку. А ее райдеры стали не такими требовательными, как это было до наступления падении коронавируса.
Звездам отечественной эстрады пришлось адаптироваться к новым условиям, когда у них практически нет концертов из-за ограничений. Некоторые артисты меняют профессию, другие просто сокращают расходы. Именно так и поступила Слава, привыкшая видеть в гримерке дорогой алкоголь, фрукты и прочие удобства.

Сейчас у нее почти нет концертов, а те, что удается устроить, заполняются только наполовину. Поэтому организаторы стали более экономными. Вместо дорогого виски у нее теперь в гримерке чаще ставят бутылку дешевой водки.

Также певица отметила, что, несмотря на свой 40-летний возраст, она продолжает вести себя как в молодости. Но часто из-за этого у нее возникают неприятные ситуации. Так, Слава в лесу неудачно упала, потеряла сознание, а потом вынуждена была вызвать скорую помощь. Медики у нее тогда диагностировали перелом костей плеча.

Источник: inforeactor.ru



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