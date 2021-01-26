Пьяный водитель воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС под Воронежем

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26.01.2021, 13:56, Новости дня
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Пьяный водитель под Воронежем воткнул отвертку в глаз инспектору ДТП, посадившему его в патрульную машину, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, информирует региональный СК.

Инцидент произошел днем 23 января в селе Заброды Калачеевского района. Сотрудники ДПС обнаружили съехавший на обочину автомобиль, за рулем которого находился 39-летний местный житель. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, поэтому сотрудник полиции предложил водителю пройти освидетельствование, и они сели в стоящую рядом патрульную машину.

«Находясь на переднем пассажирском сиденье служебного автомобиля, 39-летний мужчина внезапно нанес имевшейся при нем отверткой удар в область правого глаза сидевшему на водительском сиденье 30-летнему инспектору ДПС, причинив последнему ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Раненный инспектор был госпитализирован, его состояние, как отметил представитель СК, оценивается как тяжелое.

В отношении нападавшего возбуждено дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности». Подозреваемый заключен под стражу. Следствие пока не располагает информацией о том, привлекался ли он ранее к уголовной ответственности.

Напомним, в октябре мужчина с ножом напал на двоих полицейских в Сыктывкаре и убил одного из них, после чего покончил с собой.



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