Взрыв прогремел в Эр-Рияде

26.01.2021, 13:56, Новости дня

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Взрыв произошел во вторник в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде, сообщило агентство Reuters.

По предварительным данным, взрыв прогремел в дипломатическом квартале. Перед этим местные СМИ сообщили о перехвате в небе над Эр-Риядом баллистических ракет, передает телеканал Рен ТВ.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. При этом в Сети распространяются ролики, на которых, предположительно, запечатлен перехват ракет.

Саудовские власти пока не прокомментировали данную информацию, передает ТАСС.