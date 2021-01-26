Взрыв прогремел в Эр-Рияде

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26.01.2021, 13:56, Новости дня
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Взрыв произошел во вторник в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде, сообщило агентство Reuters.

По предварительным данным, взрыв прогремел в дипломатическом квартале. Перед этим местные СМИ сообщили о перехвате в небе над Эр-Риядом баллистических ракет, передает телеканал Рен ТВ.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. При этом в Сети распространяются ролики, на которых, предположительно, запечатлен перехват ракет.

Саудовские власти пока не прокомментировали данную информацию, передает ТАСС.



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