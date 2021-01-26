 

Тральщик «Валентин Пикуль» провел учения в Средиземном море

26.01.2021, 13:56, Новости дня
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Экипаж тральщика «Валентин Пикуль» провел артиллерийские стрельбы в Средиземном море, отработав уничтожение воздушных и надводных целей, а также мин условного противника, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота (ЧФ).

«Экипаж морского тральщика Черноморского флота «Валентин Пикуль», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, в рамках плановой боевой подготовки провел артиллерийские стрельбы в акватории пункта базирования кораблей», – передает ТАСС сообщение флота.

Отмечается, что в ходе учений экипаж отработал действия по поиску, обнаружению и уничтожению малоразмерной надводной и воздушной целей, а также плавающих мин условного противника.

Уточняется, что моряки также провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне на переходе морем.

Напомним, с августа 2018 года, морской тральщик «Валентин Пикуль» выполняет задачи в составе постоянной группировки кораблей ВМФ РФ в Средиземном море.



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