Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная “Москва слезам не верит” стала испытанием для Меньшова

26.01.2021, 13:52, Разное

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Между тем сценарий, который стал фундаментом для детища Меньшова, многим на “Мосфильме” казался неинтересным. Литературной основой

ленты “Москва слезам не верит” является работа Валентина Черных “Дважды солгавшая”.

Драматург написал текст всего за 19 дней для участия в конкурсе, в

котором, к слову, занял третье место.

Сам Владимир Меньшов говорил в интервью, что не сразу

отреагировал на сценарий. Единственное, что привлекло режиссера в “Дважды

солгавшей” – 20-летий прыжок во времени, когда героиня засыпает молодой

девушкой с туманными перспективами, а просыпается успешной женщиной с уже

взрослым ребенком. Меньшов просил Черных внести правки в сюжет, однако

услышал отказ. Кинематографисту пришлось самому дорабатывать материал.

Найти актеров для фильма “Москва слезам не верит” оказалось

сложной задачей. Многие знаменитости, прочитав сценарий, отказывались сниматься,

отмечая излишнюю мелодраматичность картины.

“Мосфильм” рекомендовал на главную

женскую роль Валентину Теличкину, Ирину Купченко, Жанну Болотову, Анастасию

Вертинскую, но все они отказались. Рассматривалась Маргарита Терехова,

однако та отдала предпочтение “Трем мушкетерам”. В итоге образ Екатерины

Тихомировой воплотила в жизнь жена Владимира Меньшова, актриса Вера Алентова.

На роль Антонины Буяновой идеально подошла актриса Раиса Рязанова.

Между тем добродушную Тосю могли сыграть: Галина Польских, Людмила Зайцева,

Наталья Андрейченко и Нина Русланова.

Работа в фильме “Москва слезам не верит” стала для Ирины

Муравьевой одной из самых заметных. Актриса сыграла Людмилу Свиридову. Муравьева говорила, что,

увидев картину на монтажном столе, разрыдалась, так противен ей был образ

Людмилы.

Владимиру Меньшову пришлось очень потрудиться, чтобы найти

исполнителя роли Гоши. Пробовались Леонид Дьячков, Виталий Соломин,

Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов. Режиссеру никто не нравился. Кинематографист

грешным делом думал, что ему самому придется играть слесаря-интеллигента.

Увидев ленту “Дорогой мой человек” он вздохнул с облегчением – Алексей Баталов

оказался идеальным кандидатом. Меньшову пришлось уговаривать Баталова, ведь

актеру, как и многим другим, совсем не нравился сценарий.

Интересные факты о фильме “Москва слезам не верит”