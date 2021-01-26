 

Идиллия после развода: Брэдли Купер и Ирина Шейк на прогулке с дочкой Леей

26.01.2021, 13:32, Разное
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Актер и режиссер Брэдли Купер – настоящий отец-молодец: он старается проводить с дочкой Леей максимум времени, поэтому любые свободные от работы дни он коротает в Нью-Йорке в ее компании. Так, недавно Брэдли был замечен вместе с Леей в районе Сохо: если актер выбрал темные спортивные брюки и синее полупальто, то его дочь “сработала” на контрасте – на Лее было красное платье, нежно-розовый пуховик и ярко-розовая шапка с помпоном. Особое внимание – на ноги девочки: она выбрала колготы с диснеевской героиней Дейзи Дак, сочетав их с ботинками в ковбойском стиле.

Брэдли Купер и Лея

Лея сама себе одежду выбирает. Она даже мне что-то может подсказать. У меня нет амбиций одеть ребенка во что-то брендовое. В основном дорогие вещи – это подарки друзей,- рассказала Шейк во время прямого эфира с главным редактором российского Vogue. К слову, в этот день вместе с Леей была замечена и сама Ирина: ее сфотографировали в районе Сохо около квартиры Купера, откуда она забирала дочь. Как и Брэдли, модель была одета в спортивные брюки с лампасами, на плечи накинув черно-белую дубленку. Как и Лея, Шейк не забыла про защитную маску, снимая ее только ради того, чтобы выпить кофе. 

Ирина Шейк и ЛеяИрина Шейк

Напомним, Шейк и Купер начали встречаться в 2015-м, а расстались летом 2019 года. Пара воспитывает дочь Лею, которая родилась в марте 2017 года. Пара никогда не комментировала свой разрыв, а первое время их поклонники подозревали виновной в этом коллегу Купера по фильму “Звезда родилась” Леди Гагу. Но эти слухи оказались лишь слухами. Потом ему приписывали роман с актрисой Аной де Армас, но Брэдли до сих пор официально свободен. 



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