Страховщики назвали самые убыточные марки автомобилей по выплатам ОСАГО

26.01.2021, 13:14, Разное

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Страховщики после проведения аналитического исследования составили рейтинг самых убыточных марок автомобилей по выплатам ОСАГО. Они посчитали, водители каких транспортных средств заявляли о наибольших растратах после аварий в прошлом году.

Эксперты вычислили коэффициент убыточности для каждой конкретной марки, включенной в ТОП. Он показал, сколько должна выплатить страховая компания на один рубль, потраченный владельцем авто за полис ОСАГО. В итоге на первом и втором месте оказались Maybach и «ГАЗ» с коэффициентами 147,1 и 145,5% соответственно. Тройку лидеров замкнула марка Alpina, поскольку на каждый рубль премии страховой компании приходится выплачивать 1,3 рубля. Четвертая позиция досталась Hummer с показателем 1,1 рубля.

Пятое и шестое место заняли Datsun и Daihatsu (110,4 и 103,4%). Далее следует марка Daewoo 91,3% (0,91 рубля), восьмая позиция досталась ВАЗ (90,3%), девятая Honda (79,3%), а десятая Fiat (72,1%), пишет Nation News.