 

Роза Сябитова предложила Бузовой и Моргенштерну сойтись друг с другом

26.01.2021, 13:14, Разное
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Российская телеведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова предложила Ольге Бузовой сойтись с Моргенштерном. Телесваха отметила, что они любят хайп, поэтому станут идеально скандальной парой.
Моргенштерна Роза Сябитова выбрала из списка, в котором фигурировали имена Гарика Харламова, Филиппа Киркорова, Родиона Газманова, Ильи Милохина, Николая Соболева, Антона Криворотова, Прохора Шаляпина и Федора Смолова. Но их Сябитова сочла «реальными» людьми, а вот Моргенштерн для нее оказался «нереальным» человеком.

Телесваха называет Ольгу Бузову мощным проектом, над которым работают серьезные люди. А она привыкла давать советы тем, кто действительно собирается жениться или разводиться. В данном случае она видит «игрульки», поэтому единственным кандидатом может выступить Моргенштерн.

Несмотря на разницу в возрасте (рэперу 22 года, а Бузовой исполнилось 35 лет), они во многом схожи друг с другом. Ловят хайп и эпатажно ведут себя на публике, поэтому им будет комфортно вместе, подытожила Роза Сябитова.

Источник: teleprogramma.pro



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