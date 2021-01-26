В Рыбинске ежемесячно приводят в порядок 90 дорожных знаков

26.01.2021, 13:07, Новости

Теги: Бюджет, Транспорт

В Управлении городского хозяйства привели статистику ремонта и замены дорожных знаков на городских улицах.

В месяц внимания к внешнему виду требуют в среднем около 120 знаков, регулирующих дорожное движение. Из них 90 восстанавливают в рамках содержания, остальные идут под замену.

В 2020 году за счет средств городского бюджета на улицах Рыбинска заменили и обустроили 322 дорожных знака на сумму 1 миллион 113 тысяч рублей. Еще 64 тысячи были выделены на ежемесячное содержание.

– Ущерб уличным дорожным знакам наносят погодные условия, их может погнуть ветром, развернуть. Но гораздо чаще дорожные регулировщики страдают от механических воздействий в результате аварийных ситуаций, а также вандальных действий жителей, – рассказали специалисты Управления городского хозяйства города.

В работу по содержанию дорожных знаков входит восстановление вертикального положения, ликвидация наклеек и надписей.

За три недели 2021 года на рыбинских дорогах поправили 60 дорожных знаков, заменили 30.

Согласно предписанию ГИБДД выполнить восстановительные работы или замену знака дорожники должны в срок от трех до пяти суток.

Пресс-служба администрации города Рыбинска