В Рыбинске ежемесячно приводят в порядок 90 дорожных знаков
 

В Рыбинске ежемесячно приводят в порядок 90 дорожных знаков

26.01.2021, 13:07, Новости
Теги: ,

В Управлении городского хозяйства привели статистику ремонта и замены дорожных знаков на городских улицах.

В месяц внимания к внешнему виду требуют в среднем около 120 знаков, регулирующих дорожное движение. Из них 90 восстанавливают в рамках содержания, остальные идут под замену.

В 2020 году за счет средств городского бюджета на улицах Рыбинска заменили и обустроили 322 дорожных знака на сумму 1 миллион 113 тысяч рублей. Еще 64 тысячи были выделены на ежемесячное содержание.

– Ущерб уличным дорожным знакам наносят погодные условия, их может погнуть ветром, развернуть. Но гораздо чаще дорожные регулировщики страдают от механических воздействий в результате аварийных ситуаций, а также вандальных действий жителей, – рассказали специалисты Управления городского хозяйства города.

В работу по содержанию дорожных знаков входит восстановление вертикального положения, ликвидация наклеек и надписей.

За три недели 2021 года на рыбинских дорогах поправили 60 дорожных знаков, заменили 30.

Согласно предписанию ГИБДД выполнить восстановительные работы или замену знака дорожники должны в срок от трех до пяти суток.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / «Скучно, девушки!» – Мариинская гимназия со скидкой в 55 процентов

24.01 / Счетчик топлива от компании “Все для АЗС”

22.01 / В Демино завершилась спринтерская гонка по биатлону

19.01 / Дома на Щепкина расселили на треть

15.01 / Есть и хорошие новости

14.01 / В 2021 году на ремонт объектов соцсферы направят 14 миллионов рублей

02.01 / Нам «Федор» не нужен, нам «Нату» давай!

02.01 / «Монтажкрансервис» – надежное и безопасное оборудование для любых предприятий

30.12 / QR-код решает все

29.12 / Автотранспортное предприятие передало медикам Рыбинска маски и защитные костюмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска