 

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова

26.01.2021, 12:58, Разное
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Открытие приурочено к празднованию 75-летия отечественной атомной промышленности. В церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев, глава Челябинской области Алексей Текслер, директор НИЦ “Курчатовский институт” Александр Благов и другие.

Лихачев напомнил, что Курчатов тесно связан с Челябинской областью. Ученый родился в городе Сим, в этих местах зарождался отечественный атомный проект.

“Новое оформление аэропорта поможет рассказать об Игоре Курчатове, истории атомной науки и энергетики, о том, какова роль ядерных технологий в современном мире” – отметио гендиректор “Росатома”.

Обновленное здание аэропорта оформлено в красном и бирюзовом цветах, также использованы синий и темно-синий. Для декоративного оформления применены принты рукописей Курчатова и других ученых, внесших большой вклад в развитие науки.

Логотип воздушной гавани – стилизованная модель атома. На орбиталях электронов выделен контур самолета.

В аэропорту есть кинозал. Пассажиры смогут ознакомиться с роликами о жизни Курчатова, его работе над атомным проектом, первой в мире атомной электростанцией в Обнинске и первым в мире атомным ледоколом.

Пассажирам доступны зарядные устройства для смартфонов и ноутбуков. В центре зала ожидания установлена инсталляция “Зарядись от атома”.

Также внутри здания разместятся панели-альбомы и элементы дополненной реальности, с помощью которых можно узнать много интересного об истории науки. Кроме того, дополненная реальность позволит пассажирам ориентироваться внутри здания.

Имя Игоря Курчатова аэропорт Челябинска получил по итогам конкурса “Великие имена России”. Посредством всенародного голосования крупным аэропортам страны присвоены здания выдающихся соотечественников.



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