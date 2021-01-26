 

Компания Вайнштейна выплатит $17,1 млн жертвам его домогательств

26.01.2021, 12:22, Новости дня
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25 января в штате Делавэр (США) состоялось заседание суда под председательствованием судьи Мэри Уолрат, на котором был утвержден план ликвидации обанкротившейся продюсерской компании Weinstein Co, принадлежащей осужденному на 23 года за сексуальные домогательства и изнасилование экс-продюсеру Харви Вайнштейну. Об этом пишет издание Variety.

В частности, решение суда обязывает компанию выделить $17,1 млн в виде компенсации жертвам сексуальных домогательств продюсера, число которых превышает 50 человек. Отмечается, что наиболее пострадавшие от домогательств Вайнштейна жертвы получат по $500 тыс.

По словам судьи, без этого решения жертвы Вайнштейна или вообще ничего не получили бы, или же компенсация была бы минимальной.

План ликвидации также предусматривает выделение $ 9,7 млн бывшим сотрудникам и директорам Weinstein Co.

24 февраля 2020 года в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

11 марта суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.

О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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