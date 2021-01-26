Байден заявил, что очень обеспокоен ситуацией с Навальным в России

26.01.2021, 12:22, Новости дня

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Новоизбранный президент США Джо Байден “очень обеспокоен” ситуацией с арестом российского оппозиционера Алексея Навального в РФ.

Об этом он заявил на брифинге 25 января, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США возможность введения санкций против России из-за отравления и ареста Навального, сообщает пресс-служба Белого дома.

“Я считаю, что мы можем действовать в общих интересах наших стран, таких как соглашение New START, и дать России понять, что мы очень обеспокоены их поведением, будь то Навальный, будь то SolarWinds, будь то сообщения о вознаграждениях за головы американцев в Афганистане”, – сказал он.

New START – договор между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает 5 февраля.

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки говорила 24 января, что глава Белого дома поручил разведке оценить ряд вопросов, связанных с отношениями США и России. Они касаются ситуации с Навальным, информации The New York Times о том, что РФ платила талибам за убийства военнослужащих из международной коалиции в Афганистане, в том числе из США, а также кибератаки российских хакеров на правительственные и коммерческие сети США. В Microsoft сообщали тогда, что загрузили программное обеспечение от своего поставщика SolarWinds с вредоносным кодом.

“Я попросил соответствующие ведомства провести тщательную работу – подробно ознакомиться с каждым из этих вопросов, проинформировать меня об этом. И я без колебаний подниму эти вопросы перед россиянами”, – подчеркнул Байден.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Руководитель штабов Навального анонсировал на 31 января новые акции протеста в России.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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