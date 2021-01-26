 

В ПАСЕ призвали Украину соблюдать верховенство закона и обеспечить независимость судебной власти

26.01.2021, 12:22, Новости дня
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Украину более эффективно бороться с коррупцией и обеспечить в стране верховенство права. Об этом сказано в резолюции, принятой 25 января, она размещен на сайте ПАСЕ.

В документе, основанном на мониторинге в 2020 году, упоминается ряд стран, в том числе Украина.

“[ПАСЕ призывает] предпринять все необходимые действия для укрепления структур, необходимых для борьбы с коррупцией в стране, в том числе путем восстановления эффективного функционирования системы электронного декларирования и уточнения правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины”, – говорится в резолюции.

В ассамблее считают, что Украине следует “воздерживаться от любых действий, которые могут иметь длительный пагубный эффект для верховенства закона и независимости судебной власти в Украине”, а также призывают обеспечить эффективное расследование нападений на журналистов и выполнить обязательства по защите языковых прав национальных меньшинств.

Кроме того, в ПАСЕ отметили, что в Украине наблюдаются “постоянные недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и все еще недостаточны результаты в борьбе с “широко распространенной коррупцией в стране”.

Очередная сессия ПАСЕ стартовала 25 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвуют в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. Она продлится до 28 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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