Мнение: Голландские партизаны подорвали мост в Амстердаме

26.01.2021, 12:24, Разное

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Группа голландских партизан подорвала https://english.alarabiya.net/coronavirus/2021/01/26/Coronavirus-Coronavirus-Police-detain-100-in-Amsterdam-after-protest-over-lockdown-curfew пешеходный мост в Амстердаме в рамках продолжающихся массовых протестов против коронавирусных ограничений.



Искомый мост.

Ла Реззистанс в Роттердаме.

Борьба в Эйндховене.

Борьба за свободу Голландии продолжается!

UPD: Утверждение "Аль-Арабии" о подрыве моста в Амстердаме 25 января оспаривается.

Есть видео с похожим взрывом, который произошел 1 января в Амстердаме и который похож на взрыв с этого видео, только с другого ракурса.

По этой версии мост в Амстердаме подорвали еще 1 января местные хулиганы.

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