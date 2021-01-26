Ученые рассказали о происхождении в природе синего цвета

26.01.2021, 12:20, Разное

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Ученые назвали вероятную причину возникновения синего цвета в мире растений. Они полагают, что таким образом цветы приспособились к условиям окружающей среды, чтобы их могли найти насекомые и опылить.

Синий и голубой оттенки являются редкими для природы. Так, среди растений, опыляемых водой и ветром, подобный цвет не встречается. И совсем иная картина наблюдается, если посмотреть на оттенок растений, опыляемых насекомыми. Это дало основание предположить, что возникновение синего цвета, а для этого необходимо производить особый пигмент, произошло в рамках эволюционного процесса.

По словам экспертов, зрение человека и насекомых имеет значительные различия, поэтому цвета они воспринимают по-разному. Например, у пчел имеются фоторецепторы, обладающие особой чувствительностью к зеленым и синим оттенкам, а также ультрафиолетовому спектру. Почему эволюция пошла именно в таком направлении, исследователи не могут сказать.

Сегодня цветам синего оттенка угрожают антропогенные факторы. В результате использования искусственных удобрений, выгула скота и скашивания травы их количество резко сокращается.

Источник: planet-today.ru