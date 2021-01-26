Физик из Британии рассказал о наступлении неизбежного конца света

26.01.2021, 12:20, Разное

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Британский физик Брайан Кокс описал один из грядущих концов света, который не удастся избежать. Его причиной станет Солнце, благодаря которому сегодня может существовать жизнь, однако через несколько миллионов лет оно же приведет не только к вымиранию, но даже будет являться угрозой для целостности Земли.

На сегодняшний день звезда в Солнечной системе находится в середине жизненного цикла. Каждую секунду светило сжигает примерно 600 млн тонн водорода, но спустя миллиарды лет оно закончится и тогда Солнце заменит его гелием. Из-за этого оно увеличится в размерах настолько, что даже Земля рискует соприкоснуться с веществом звезды, а Меркурий и Венера и вовсе будут ею поглощены.

Однако на этом этапе коллапс Солнца только начинается. Когда в качестве топлива звезда начнет синтезировать железо, по мере протекания новых реакций, произойдет мощный взрыв. Но еще до возникновения тройной гелиевой реакции Солнце начнет выжигать все живое на Земле. Поэтому человечество может даже не застать те времена, когда звезда приступит к сжиганию гелия. В любом случае, отметил Брайан Кокс, это процесс является неизбежным.

Источник: profile.ru