Азитромицин оказался абсолютно бесполезен при легком течении COVID-19

26.01.2021, 12:18, Разное

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Рандомизированные клинические испытания PRINCIPLE, в котором оценивалась польза двух антибиотиков для амбулаторных пациентов с COVID-19, проводил Оксфордский университет при поддержке правительства Великобритании. В них приняли участие несколько тысяч амбулаторных пациентов старше 50 лет, у которых был подтвержден COVID-19 последние 14 дней.

В группе азитромицина 526 человек принимали антибиотик в дозировке 500 гр в течение 3 дней. В контрольной группе 862 участника получали стандартное лечение. Однако вскоре испытания азитромицина были остановлены из-за его бесполезности и низкой вероятности клинически значимого эффекта по сравнению с другими препаратами. Спустя 28 дней наблюдений эти данные подтвердились, кроме того, азитромицин не снизил риск развития тяжелого течения и смертности.

Примерно те же результаты ученые получили в ходе испытаний доксициклина. В группе антибиотика 798 участников получали препарат по 200 мг в первый день и затем 100 мг в течение 6 дней. Еще 994 добровольца из контрольной группы проходили стандартное лечение. Рандомизация в группе антибиотика также была остановлена из-за слишком низкой эффективности. Доксициклин менее чем на один день сокращал период выздоровления и снижал риск госпитализации всего на 2%.

«Хотя эти результаты разочаровывают, они позволяют сократить применение бесполезных антибиотиков в лечении COVID-19», – сообщил Ричард Хоббс, один из руководителей клинических испытаний.

В декабре ученые опубликовали промежуточные итоги клинических испытаний эффективности применения азитромицина в стационаре в рамках масштабных исследований RECOVERY, где изучаются перспективные препараты от коронавируса.

В ходе исследования ученые сравнивали клинические показатели 2582 госпитализированных больных с тяжелым течением COVID-19, получавших азитромицин спустя 8 дней после появления симптомов, с контрольной группой 5182 пациента на стандартном лечении. Предварительный анализ не продемонстрировал значительной разницы в смертности между двумя группами. На 28 день испытаний этот показатель составил 19% как для пациентов, получавших антибиотик, так и всех остальных больных. Исследование также не выявило существенного влияния азитромицина на снижение риска развития тяжелых осложнений и на продолжительность госпитализации.