Мнение: «Зачем Владимиру Владимировичу туалетный ёршик?»

26.01.2021, 12:12, Разное

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Это первая полоса бумажной версии «Новой», вышедшей в понедельник.

Оказывается, на эту полосу упал глаз телевизора и её обсуждали в программах у Соловьева и Скабеевой. Вот скриншоты прислали.

Самих программ не видел и не хочу смотреть. Сочувствую телеобозревателю «Новой» Славе Торощиной ,которая вынуждена все это смотреть.

Посмотрела и написала:

«…. Сутки каналы пребывали в медикаментозной коме. Только к воскресному вечеру высшие силы привели ТВ в чувство. В телевизоре развернулся грандиозный, почти семичасовой спектакль в двух действиях. Градус эмоционирования медленно, но верно поднимался от Киселева к Соловьеву.

Первое действие, посвященное разоблачению «берлинского пациента», прошло вяловато. Киселев оживился лишь однажды: когда зафиксировал беззаботную жизнь узника «Матросской Тишины». Мол, зовет людей на улицы, а сам нежится в комфортных условиях: тепло, трехразовое питание за казенный счет, уют спецприемника. Подробное жизнеописание «политика на уровне ершика» (художник слова не отказывает себе в ярких характеристиках) было отменно долгим, с соблюдением всех шаблонов агитпропа. Новация сквозила лишь в одном — Навальному лично Дмитрий Константинович противопоставил Путина. Тут его голос зазвенел, завибрировал.

Ну зачем, спрашивал он, воздевая руки к небу, Владимиру Владимировичу туалетный ершик?

И сам себе отвечал: незачем, речь идет о человеке другого масштаба — он собрал страну. И чтобы вы знали: президент ходит в костюме простого покроя, у него пяток галстуков, простые рубашки… По закону агиографического жанра, в который впал Киселев, следовало бы еще добавить, что Путин питается акридами, но время первого действия уже вышло.

И тут грянуло второе действие. «Шутки кончились!» — рявкнул Соловьев.

Ведь оппозиция, по мнению мэтра, приобщилась к нацистским методичкам, перешла к тактике гитлерюгенда.

Необходимо действовать. Далее по ходу пьесы начались нестыковки сюжета. Одна часть высокого собрания по привычке трактовала события в стилистике «вашингтонского обкома». А вот вторая, во главе с Кургиняном, зрила в корень и даже глубже. Глава движения «Суть времени» поставил вопрос ребром: а кто сделал этого мальчика? И, совсем как Киселев, сам себе ответил — отнюдь не ЦРУ. Маргарита Симоньян понимающе улыбнулась: но вы же знаете ответ.

Поскольку я ответа не знала, то вся обратилась в слух. «Это раскол элит внутри Кремля!» — закричал возбужденно Кургинян. И тут же устремился ввысь: «Нужен новый политический курс. Утром — курс, вечером — мягкий Тяньаньмэнь». Высокое собрание от подобного радикализма затихло. Скрежет дисгармонии усилием воли прекратил Соловьев. Стремительно переметнувшись от первой референтной группы («вашингтонский обком») ко второй («раскол элит»), Владимир Рудольфович неожиданно высоким голосом возвестил: «Это попытка государственного переворота! Это мятеж!»

(отсюда).

Мне вот интересно, Киселев, Соловьев, Скабеева и пр. сами-то верят в то, что говорят?