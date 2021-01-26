Определена дата отстыковки корабля «Прогресс МС-15» от МКС

26.01.2021, 12:08, Новости дня

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Грузовой корабль «Прогресс МС-15» будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) 9 февраля, сообщили в НАСА.

«Рыжиков (космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков) перешел к упаковке российского грузового корабля перед его отправлением 9 февраля», – передает ТАСС текст сообщения с отчетом о работах за день.

«Прогресс МС» – российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.

Напомним, в июле «Прогресс МС-15» установил новый рекорд скорости полета к МКС.