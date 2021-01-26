В Баку и Ереване поспорили о железной дороге Азербайджан-Нахичевань

26.01.2021, 12:08, Новости дня

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«Российская сторона также очень заинтересована в строительстве железной дороги», – сказал газете ВЗГЛЯД бакинский эксперт Ильгар Велизаде, комментируя сообщения о том, что темой встречи вице-премьеров России, Азербайджана и Армении 23 января будет восстановление транспортного сообщения на Южном Кавказе. По мнению армянского политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна реализовать проект будет достаточно сложно из-за большого количества противоречий между сторонами.

«Вопрос строительства транспортного коридора является центральным в постконфликтном устройстве региона. Необходимость его решения четко указана в подписанном трехстороннем соглашении, и если не договориться о его реализации, то невозможно будет продвинуться и в решении всего остального комплекса проблем, связанных с урегулированием отношений Армении и Азербайджана», – подчеркнул глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

В среду вице-премьеры России, Армении и Азербайджана Алексей Оверчук, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев планируют встретиться в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе, сообщили РБК источники в правительствах РФ и Армении. Напомним, одним из условий перемирия в Нагорном Карабахе является восстановление транспортных коридоров в Закавказье.

Как сообщают источники, в качестве одного из вариантов рассматривается строительство железной дороги, которая свяжет основную территорию Азербайджана с анклавом – Нахичеванью. Линия должна пройти по армянской территории. В конце прошлого года в Баку заявили о начале строительства железной дороги. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что республике потребуется два года, чтобы провести ветку от поселка Горадиз до приграничного города Зангелан (оба населенных пункта до 2020 года контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой).

Также сообщается, что Азербайджан будет добиваться строительства автомобильного шоссе для связи с Нахичеванской автономией. Взамен Армения должна получить возможность для железнодорожной связи с Россией (ранее, до войны в Абхазии 1992-93 годов, осуществлялась через Грузию).

По словам Велизаде, в Азербайджане создание транспортного коридора получает только одобрение населения и правительства. «Думаю, российская сторона также очень заинтересована в строительстве железной дороги. На территории Армении реализацией проекта будет заниматься компания «РЖД», которой принадлежит ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», местный оператор железных дорог. Однако сейчас «ЮКЖД» просто не может полностью реализовать свой потенциал, так как действует только в пределах страны с частичным выходом на Грузию. Если же заработает транспортный коридор, железнодорожники получат выход прямо на Россию через Азербайджан, а это, разумеется, выгодно и российскому правительству, и отдельным коммерческим структурам», – констатировал Велизаде.

Азербайджанский политолог уверен – для строительства дороги необходимо лишь формальное согласие армянской стороны. «9 ноября Армения уже подписала договор, где создание дороги указано в качестве необходимого условия мира. Таким образом, они уже дали свое согласие, и правительство Армении должно прекрасно это понимать. А от тех возмущенных разговоров, которые могут вестись в парламенте и среди общественности, ничего в реальности не поменяется, как не поменялись и условия подписания заявления о прекращении огня от недовольных протестов», – отметил эксперт.

«Даже если армянская сторона откажется от строительства коридора, то появится вопрос – а как тогда имплементировать остальные пункты соглашения? Кроме того, в сентябре 2020 года «РЖД» уже планировала покинуть Армению за неимением перспектив, не исключено, что они захотят уйти и сейчас – если дорога не будет открыта, то какой интерес там оставаться? Получается, что настоящие проблемы Армении начнутся именно в случае отказа от выполнения этого условия соглашения, а не наоборот», – отметил в заключение Велизаде.

При этом по мнению армянского политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна реализовать проект будет достаточно сложно из-за большого количества противоречий между сторонами.

«Во-первых, есть проблемы политического характера – между Арменией и Азербайджаном напряженность продолжается, довольно много вопросов, которые тоже были в соглашении и которые не решены: от возвращения пленных до проблем функционирования многих систем которые есть в Нагорном Карабахе», – указал ереванский эксперт.

Кроме того, неясна основная составляющая часть того проекта – каким образом проект будет финансироваться, отметил Искандарян.

«Далее, территориальный вопрос. Речь идет о том, чтобы строить дорогу из западной части Азербайджана в Нахичевань, и азербайджанцы настаивают на том, чтобы эта дорога проходила по южной части Армении, а какая-то часть на самой территории Азербайджана. Но есть дорога, которая с севера в Армению входит, можно строить и оттуда, – указал собеседник. – Кроме того, проблематичным представляется строительство дороги из Армении в Россию через территорию Азербайджана».

«Проблем много, поэтому представить себе, что они будут решены за одну встречу или за один месяц, сложно, – отметил Искандарян. – Это очевидно будет сложная политико-экономико-техническая проблема. К их решению подходить сложно, потому что у сторон совершенно разные взгляд на то, каким образом это должно делаться. Поживем-увидим, но слишком оптимистичным я бы не был».

Как ранее отмечали эксперты, в случае восстановления транспортного коридора по южной границе Азербайджана и Армении с выходом на Нахичевань и далее в Турцию, в регионе создается новая транзитная реальность. Армения получает транспортную связь с Россией и Ираном, Азербайджан – с Турцией.

Предполагается, что российские пограничники проконтролируют возрождение транспортного и грузового сообщения между Азербайджаном и его автономной областью – Нахичеванью.