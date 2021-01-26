Развелась. Выросла. Похорошела – Личное мнение

26.01.2021, 12:06, Разное

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Моя 40-летняя подруга Светка выросла на 2 сантиметра: со 169 до 171. Случилось это в течение 6 месяцев после её довольно гадкого развода.



Фото: istockphoto.com

Если бы мне о чём-то подобном рассказали, я бы не поверила. Ну, не растут люди в 40 лет. Не ра-стут!

А Светка взяла и выросла. Ещё и неуловимо похорошела зараза!

Слово «неуловимо» я использую не случайно, не для красоты конструкции: изменения в Светкином лице действительно неуловимые.

Нос — тот же, губы — те же, скулы — те же, но всё как-то симметричнее, что ли. Правильнее. Красивее.

В чём секрет? Как у Светки получилось и вырасти на целых 2 сантиметра, и помолодеть лет на 10 без походов к пластическим хирургам?

Ответ — на фотографии ниже:



Фото: istockphoto.com

У Светки — офисная работа. Десятилетиями — за компом. Результат — укороченная задняя поверхность шеи, сутулость, сжатый позвоночник.

Куклу Эмму видели?



Фото: Соцсети

Эта страшила была спроектирована специально для того, чтобы наглядно продемонстрировать эффект сидячего образа жизни на внешность человека.

В процессе развода у Светки сдали нервы, и она перестала спать ночами. Одну ночь не спит, другую, третью. На самом деле, это страшно. Тут, когда разок не выспишься, весь следующий день еле ползаешь, а представьте неделю не спать. А две?!

В общем, практически отчаявшись, Светка записалась на приём к остеопату. При чём тут бессонница, остеопат и уж, тем более, 2 сантиметра плюсом к росту?

Вот здесь подробно всё объясняется. Это мнение и опыт одного из лучших остеопатов в стране. К нему-то Светка и пошла.

Знакомьтесь: остеопат Андрей Туполев.



Фото: Соцсети

Сам себя он называет «злым доктором», но, на самом деле, работает предельно аккуратно и безболезненно, а главное — умеет помогать, как никто.

За 1-4 сеанса облегчает очень сложные состояния. В самых запущенных случаях — за 7 сеансов. Деньги не выкачивает: 7 — это максимальное число сеансов у Туполева.

Начав с ним работать, Светка начала засыпать без таблеток, потом заметила, что у неё перестала болеть спина, дальше уже окружающие обратили внимание, что она перестала сутулиться.



Фото: Соцсети

Андрей довольно долго со Светкой работал: расправил ей плечи, лицо у неё разгладилось, стало более симметричным, так как ушли многолетние зажимы.

Понимаю: остеопатии у нас многие опасаются, а не надо. С 2015 остеопатия — это официальная медицинская специальность в России, на которую врачу нужно учится дополнительные 4 года в ординатуре. В Европе и Америке остеопатию признали наукой на полвека раньше, и врачи этой направленности успешно лечат пациентов — часто таких, кому больше ничего не помогает.

Остеопатия — это не про потоки энергий в организме (над этим Туполев сам ржёт), а про проблемы и перекосы в организме, которые специалист выявляет и устраняет.

В результате, спины распрямляются, лица разглаживаются, нервная система восстанавливается.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую вам «злого доктора», который помогает тем, кто уже отчаялся.

У Туполева — высшее медицинское образование и стопка сертификатов и дипломов дополнительно. Он учился у лучших мастеров массажа, мануальной терапии и кинезиологии, а также в Европейской школе остеопатии в Британии. Ну, и 14 лет практики!

В команде Туполева — ещё 2 остеопата, кинезиолог, массажист и даже психотерапевт. Все — очень крутые спецы, нужные, чтобы поставить человека на ноги во всех смыслах.

Если не попадёте на приём к Андрею, не обламывайтесь: любому человеку из его команды лично я доверяю, как ему самому.

Записаться можно тут.

Кому оно надо?

Всем, кто сидит на офисном стуле по несколько часов в день. Всем, у кого — проблемы с нервами и тупо «нет сил». Всем, кто недавно родил и хочет в кратчайшие сроки привести организм в порядок. Всем, у кого болит спина. Всем, кто хочет расправить плечи и идти по жизни с гордо поднятой головой, а не скрюченным монстром Эммой.

Кто из вас разводился? Что чувствовали в процессе? Расцветали после или, наоборот, опускались? Только честно!

Я вас слушаю очень внимательно.

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