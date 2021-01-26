 

Раскрыты два способа получить повышенную пенсию в России

26.01.2021, 12:04, Разное
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Расчет выплат строится на пенсионном коэффициенте – баллах, которые получают россияне за каждый год работы при определенной заработной плате. По словам эксперта, на эти баллы есть лимит. Так, максимально высокая зарплата, которая имеет значение для пенсии в России, составляет 110 тысяч рублей.

Соответственно, если работник получает больше этой суммы, то рассчитывать на дополнительные баллы ему не стоит. В разговоре с “Московским комсомольцем”, Шурыга отметила, что самый простой способ получить повышенные выплаты – делать накопления и формировать пенсию самостоятельно.

Еще один вариант – устроиться на гражданскую или военную службу. Бывшие госслужащие получают пенсию за выслугу лет и страховую пенсию для старости. Но есть одно условие: уйти на заслуженный отдых они должны именно с гражданской службы, иначе весь стаж отменяется.

У военных действует другая система. Они могут получать повышенную пенсию сразу после ухода в отставку по выслуге лет. Юрист добавила, что если бывший военный перешел работать в мирную сферу и достиг пожилого возраста там, то он имеет право на две пенсии: военную и обычную.

Ранее “Дни.ру” перечислили категории граждан, которые могут выйти на пенсию раньше срока. Сюда относятся работники предприятий с вредными условиями труда – шахтеры, горняки, спасатели. Также этим правом обладают преподаватели, врачи, люди творческих профессий.



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