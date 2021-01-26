В Думе предложили усилить наказание за фейки с полицейской формой

26.01.2021, 12:04, Разное

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В комитете отметили появление новых типов недостоверных сообщений в ходе незаконных митингов 23 января. Не имеющие отношение к правоохранительным органам люди изображают из себя сотрудников полиции и Росгвардии и демонстративно срывают погоны, говорится в сообщении в телеграм-канале комитета.

Массовыми эти фейки не стали. Но с учетом большой социальной угрозы подобные недостоверные сообщения вызвали особое внимание со стороны Роскомнадзора.

Хинштейн выступил с инициативой усилить ответственность, если ношение полицейской формы сопровождается фейковыми действиями или заявлениями. Комитет собирается обсудить случаи, когда блогеры в форме сотрудника правоохранительных органов в знак протеста срывали погоны и заявляли об уходе со службы.

“Максимальное наказание за такое правонарушение (ст. 17.12 КоАП: незаконное ношение форменной одежды) составляет 1,5 тыс. рублей с конфискацией самой формы”, – отметил Хинштейн.

23 января в российских городах прошли несанкционированные акции. За несколько дней до этого в популярных соцсетях начали распространяться призывы выходить на незаконные митинги. Правозащитники отметили корректное поведение сотрудников правоохранительных органов.