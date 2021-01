Эмма Робертс показала лицо новорожденного сына

26.01.2021

В конце декабря прошлого года Эмма Робертс и ее бойфренд Гарретт Хедлунд, прославившийся ролями в фильмах “Трон: Наследие” и “Троя”, впервые стали родителями – на свет появился их сын, которого назвали Родс. Сейчас 29-летняя актриса полностью сконцентрирована на ребенке, но не забывает и о поклонниках: например, вчера Эмма впервые показала лицо малыша, хотя и прикрытое книгой.

Родс знакомится с Джоан,

– подписала Эмма черно-белую фотографию, на которой Родс сладко спит у нее на груди, а она читает книгу писательницы Джоан Дидион – Let Me Tell You What I Mean (“Позвольте мне сказать, что я имею в виду”). Дидион, к слову, настоящая любимица звезд – например, не так давно ее произведения рекомендовали в Instagram Кайя Гербер и Эмили Ратажковски.

Эмма Робертс и РодсНапомним, и для Эммы, и для Гарретта ребенок стал первым. Пара встречается больше года, их отношения начались после того, как Робертс рассталась с актером Эваном Питерсом. Они познакомилась в 2013 году на съемках фильма “Взрослый мир”. Пара была вместе почти 7 лет, на протяжении которых они то расставались, то вновь возобновляли отношения. Вскоре после окончательно разрыва их помолвки в 2019 году Робертс стали все чаще видеть в компании Хедлунда. В июне этого года стало известно, что Эмма и Гарретт станут родителями. В августе влюбленные подтвердили, что ждут ребенка, а 27 декабря на свет появился их сын, которого назвали Родс.

Эмма Робертс и Гарретт Хедлунд