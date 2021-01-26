Железняк возглавил фракцию “Голоса” в Раде

26.01.2021, 11:38, Новости дня

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Фракцию партии “Голос” в Верховной Раде официально возглавил нардеп Ярослав Железняк. Об этом на заседании парламента 26 января объявил спикер Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В соответствии со ст. 60 Регламента Верховной Рады, а также в соответствии с протоколом собрания фракции партии “Голос” от 28 декабря 2020 года, сообщаю об избрании председателем депутатской фракции “Голос” Ярослава Железняка”, – заявил спикер.

Нардеп стал самым молодым руководителем фракции в истории украинского парламента.

Заместителем главы фракции стал нардеп Роман Костенко.

Железняку 31 год. Он родом из Мариуполя Донецкой области. Нардеп – экономист, с 2017 года был советником премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, является преподавателем Киевской школы экономики.

До него фракцию возглавлял нардеп Сергей Рахманин.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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