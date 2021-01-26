 

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут – Шмыгаль

26.01.2021, 11:38, Новости дня
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До конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут. Об этом во время выступления в Верховной Раде 26 января сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона. Нам удалось достичь консенсуса с властями на местах, мы подготовили меморандум, в ближайшее время он будет подписан”, – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ограничила тариф на транспортировку газа на уровне 1,79 грн/м³.

Штрафы и пеня за невовремя оплаченные счета за газ и тепло за январь начисляться не будут, отметил премьер.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что НКРЭКУ ограничит тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием “Стоп тарифный геноцид”. Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 25 января недовольные приходили к Офису президента в Киеве.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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