Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера

26.01.2021, 11:38, Новости дня

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Во время отдыха на Мальдивах украинский продюсер Ирина Горовая вместе с сыном Андреем и дочерью Натальей получили сертификаты дайверов. Об этом она сообщила 26 января в Instagram.

По словам Горовой, теперь они могут погружаться на глубину до 12 метров.

“Какой же удивительный подводный мир и как важно учить своих детей беречь природу и окружающую среду. Я счастлива, что теперь и мы стали частичкой сообщества, которое не только занимается погружениями, но и учит, как правильно относиться к невероятному подводному миру”, – поделилась эмоциями Горовая.

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Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

Горовая родилась в 1977 году в Киеве. Она – соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, соучредитель и генеральный директор группы компаний Mozgi Group, мать двоих детей.

Дочь Наталья (1997) родилась в браке с музыкантом Юрием Горовым. Будучи замужем за музыкантом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), Горовая родила сына Андрея (2008).

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