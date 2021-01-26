Мнение: Привилегированный собеседник

26.01.2021, 11:30, Разное

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Европейский Союз более не считает Гуайдо президентом Венесуэлы

Европейский союз объявил, что, несмотря на то, что он считает Хуана Гуайдо «привилегированным собеседником», он больше не считает его временным президентом Венесуэлы.

27 членов блока заявили в совместном заявлении, что Гуайдо является частью демократической оппозиции, несмотря на недавнюю резолюцию Европарламента для правительств ЕС о сохранении должности Гуайдо в качестве главы государства.

«ЕС повторяет свои призывы к… свободе и безопасности всех политических оппонентов, в частности представителей оппозиционных партий, избранных в Национальное собрание 2015 года, и особенно Хуана Гуайдо», – говорится в заявлении после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. .

На прошлой неделе Гуайдо поблагодарил Европейский парламент за признание его президентом Национальной ассамблеи Венесуэлы, заявив, что парламентские выборы 2020 года были сфальсифицированы. Однако ЕС прекратил называть Гуайдо «исполняющим обязанности президента» Венесуэлы после того, как в начале этого месяца истек его мандат на руководство Национальной ассамблеей.

Европейский союз признал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы в январе 2019 года после призывов Вашингтона объявить его главой государства.

Хотя администрация Трампа безуспешно пыталась оказать давление на международное сообщество с целью замены Мадуро, Джо Байден уже сказал, что он будет готов «вести переговоры» с Мадуро, чтобы положить конец продолжающемуся политическому и экономическому кризису, добавив, что он не не собираюсь требовать отставки президента Венесуэлы в качестве предварительного условия отмены санкций США.

https://www.almasdarnews.com/article/eu-no-longer-considers-juan-guaido-president-of-venezuela/ – цинк

В целом, можно контстаировать, что в Венесуэле американский империализм полностью обделался. Желаемые цели не достигнуты, ставка на выбранную марионетку не сыграла. Теперь наступила пора отправлять ее на свалку и готовить что-то новое – то ли новую марионетку (а эта схема у США отработана https://colonelcassad.livejournal.com/6499717.html), которая еще не столь замарана как Гуайдо, то ли вернуться к планам военного переворота или убийства Мадуро. Но этот раунд полностью остался за чавистами и их "группой поддержки". Крыша Мадуро оказалась куда как более действенной, нежели крыша Гуайдо. Те, кто 2 года назад камлал на свержение Мадуро, ныне стыдливо помалкивают.

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