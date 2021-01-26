Мнение: Ну вот

26.01.2021, 11:28, Разное

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Вот этот стендапер, Александр Шаляпин, вчера покончил с собой. В Белгороде почему-то (хотя говорил, что сам из Люберец). Покончил на почве алкоголизма, как сообщают.

Я понятия не имел, кто это такой – это при том, что я вообще не люблю Комедиклаб и вообще весь этот молодежный юмор, за некоторыми исключениями. Все-таки в работе стендапера есть одна большая неестественность – выходит какой-то на вид совсем обычный мужик на сцену и почему-то должен всех “смешить”. Почему? С чего вдруг? У почти всех получается фальшиво и натужно. Тут, видимо, нужен очень особый талант. В общем, я практически поставил на этом “виде искусства” крест.

Но тут вот решил посмотреть этого Шаляпина, раз уж такой повод, но все равно имея сильнейшее предубеждение… и, блин… По-моему, этот был реально хорош. Удивительно. То есть как-то он “попадал”. Вот ведь…

И чего спился?