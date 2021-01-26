 

Мнение: Ну вот

26.01.2021, 11:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вот этот стендапер, Александр Шаляпин, вчера покончил с собой. В Белгороде почему-то (хотя говорил, что сам из Люберец). Покончил на почве алкоголизма, как сообщают.

Я понятия не имел, кто это такой – это при том, что я вообще не люблю Комедиклаб и вообще весь этот молодежный юмор, за некоторыми исключениями. Все-таки в работе стендапера есть одна большая неестественность – выходит какой-то на вид совсем обычный мужик на сцену и почему-то должен всех “смешить”. Почему? С чего вдруг? У почти всех получается фальшиво и натужно. Тут, видимо, нужен очень особый талант. В общем, я практически поставил на этом “виде искусства” крест.

Но тут вот решил посмотреть этого Шаляпина, раз уж такой повод, но все равно имея сильнейшее предубеждение… и, блин… По-моему, этот был реально хорош. Удивительно. То есть как-то он “попадал”. Вот ведь…

И чего спился?

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / В ООН предложили раздать бедным деньги из-за пандемии коронавируса

06.08 / Мнение: Поврежденные суда в порту Бейрута

08.07 / Дума приняла законопроекты по поддержке экономики и туризма

25.11 / МКБ и “МегаФон” поддержат малый и средний бизнес

17.01 / Мнение: Ответы на вопросы

23.10 / Что оскорбляет Пригожина и сколько он намерен взыскать с ответчиков?

21.01 / Мнение: Китай ввел санкции против чиновников администрации Трампа

09.09 / Медик объяснил, почему чихать очень полезно для здоровья

11.08 / НЛО на Луне: там идут космические войны?

15.09 / Мнение: Советский «Буран» помог китайцам взять новую космическую высоту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска