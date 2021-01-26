Директор Юлии Началовой рассказала, что могло спасти певицу

26.01.2021, 11:26, Разное

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Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в рамках одного из интервью рассказала, что могло спасти певицу от смерти. Артистке могли бы помочь, если бы та обратилась за медицинской помощью немного раньше.

Юлия Началова регулярно проходила различные обследования, но в определенный момент перестала доверять медикам. Она надевала обувь на каблуках только перед какими-то съемками или же выходом на сцену. За кулисами исполнительнице помогали одну ногу вынимать из туфель, пока та опиралась на локоть.

Врачи не раз настаивали на госпитализации, но Началова занималась самолечением. По словам Исаевой, артистка осталась бы жива, если бы оказалась в медучреждении на три дня раньше.

Как заявил отец знаменитости Виктор Началов, дочь смогла убедить всех, что нормально себя чувствует. Она уверяла, что нога болит из-за мозоли, пишет портал «Политэксперт».

Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни в марте 2019 года. Несмотря на все усилия врачей, у нее развился сепсис, который в итоге привел к сердечно-легочной недостаточности.