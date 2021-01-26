Япония опровергла наличие тайного соглашения с военными США

26.01.2021, 11:14, Новости дня

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Министр обороны Японии Нобуо Киси опроверг появившуюся информацию о существовании тайного соглашения с США о совместном использовании американской базы «Кэмп-Шваб» на Окинаве.

«Мы не думаем размещать подразделения быстрого развертывания на суше и море и совместно использовать Кэмп-Шваб. Решения принимаются на основе широкого рассмотрения (вопросов) министерствами иностранных дел и обороны Японии и Америки. Эти вопросы не решают сухопутные силы самообороны и морская пехота (США). Сухопутные силы самообороны рассматривают разные варианты, и я хотел бы воздержаться от ответов по каждому из них», – передает РИА «Новости» слова министра со ссылкой на агентство Киодо.

В понедельник агентство Киодо заявило о существовании тайных соглашений от 2015 года между сухопутными силами самообороны Японии и американским командованием о совместном использовании военной базы «Кэмп-Шваб», где планировалось разместить сотрудников подразделения-амфибии быстрого развертывания, способного действовать как на суше, так и на море.