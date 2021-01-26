РФПИ подписал соглашение о поставках «Спутника V» в Малайзию

26.01.2021, 11:14, Новости дня

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и малайзийская фармацевтическая компания Duopharma Sdn Bhd договорились о поставках в Малайзию вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в посольстве РФ в Куала-Лумпуре.

«Данное соглашение лишь первый шаг в направлении налаживания комплексного двустороннего сотрудничества, которое включает не только поставки российской вакцины, но и создание в Малайзии собственной научно-исследовательской базы для ее производства», – сообщил посол РФ Наиль Латыпов.

Церемония подписания состоялась в формате телемоста с участием министра здравоохранения Малайзии Адхама Бабы. Вакцина «Спутник V» для поставок в Малайзию будет производиться на площадках в Индии, Китае и Южной Корее, передает ТАСС.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшие пару недель будет зарегистрирована более чем в 25 государствах.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.