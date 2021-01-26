Правообладателям позволят удалять пиратские ссылки из поисковиков

26.01.2021, 11:14, Новости дня

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовит изменения в законодательство, по которым правообладатели получат возможность удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы сейчас приступили к подготовке изменений в наш отраслевой закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые позволяют всем без исключения правообладателям из поисковой выдачи удалять ссылки на пиратский контент», – приводит его слова РИА «Новости». Заявление прозвучало на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016-2021 годах.

По словам Шадаева, Минцифры приложит все усилия, чтобы «максимально быстро» подписать такой антипиратский меморандум. «Но мы понимаем, что это мера такая, скорее, политическая. Нам нужно прорабатывать весь набор технологий, который будет стоять за ее реализацией. Нам кажется, что это очень востребованная мера», – признал министр.

«Дополнительно к меморандуму, который мы обязательно подпишем, мы планируем реализовать комплекс технологических мер, которые будут уменьшать объемы пиратства и позволят правообладателям на это оперативно реагировать и исключать распространение такого рода контента», – заверил глава Минцифры.

В ноябре 2018 года был подписан меморандум о защите авторских прав в интернете, он вступил в силу 1 ноября 2018 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Книжные правообладатели не стали участниками этого меморандума.