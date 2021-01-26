 

Дегтярев начал модернизацию системы здравоохранения Хабаровского края

26.01.2021, 11:10, Разное
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В ходе недавнего визита Дегтярева в один из краевых медцентров ему рассказали о нехватке автомобилей скорой помощи. По нормативу должно быть 11 машин, а в гараже всего три. На обслуживание всех выездов их не хватает.

Дегтярев в середине декабря прошлого года подписал программу модернизации первичного звена здравоохранения. Она начинается с обновления автопарков медицинских учреждений малых городов. За счет федерального бюджета приобретены 16 новых российских автомобилей “УАЗ”.

Машины повысят мобильность врачей, работающих на отдаленных территориях. Автомобили отправятся в Николаевский, Охотский, Амурский, Нанайский, имени Лазо и другие районы.

“УАЗы” доставят врачей на дом к пациенту, а в случае необходимости повезут больного на госпитализацию. “Автомобили чем хороши, тем что они с полным приводом, проходимые, вместительные. В нашем районе самая дальняя амбулатория находится на удалении 250 километров от районного центра, – отметил главврач “Центральной районной больницы района имени Лазо” Илья Арония.

До конца года районные больницы края получат еще 51 автомобиль, а в ближайшие пять лет – 123 машины. Кроме закупки транспорта программа модернизации “первички” предусматривает приобретение современного оборудования, ремонт и строительство фельдшерско-акушерских пунктов и других медицинских учреждений. Федеральный бюджет выделит на это более семи миллиардов рублей, сообщает Vostok.Today.



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