Пандемия отступает? В России коронавирусом за сутки заразились 18,2 тысячи человек

26.01.2021, 11:10, Разное

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В оперативном штабе по мониторингу эпидобстановки рассказали, что у 10,6% из инфицированных нет симптомов. Выздоровели и покинули больницы 23 798 человек, скончались 564 пациента.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Москве – 2 317. За минувший день в российской столице госпитализировали 1 187 человек, выздоровело 5 572 жителя города, умерли 70 пациентов.

На втором месте находится Санкт-Петербург, где подтвердили 1 510 новых случаев. Далее идет Московская область с 1 129 больными. В первую пятерку также попали Нижегородская (461 случай) и Воронежская (383 случая) области.

Отметим, что суточный прирост заразившихся COVID-19 в России снижается второй день подряд. Накануне в оперштабе отчитались о 19 290 новых больных. Однако специалисты просят граждан не расслабляться.

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