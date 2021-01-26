Мнение: История повторяется дважды

26.01.2021, 10:52, Разное

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Заявлено, что 31 января протестные мероприятия будут проведены повторно. Понятно, что никаких попыток даже изобразить желание получить разрешение на эти протесты никто делать не будет.

Теоретически шаг правильный – одиночный, пусть и массовый, протест ничего не значит. Нужно выходить снова. Однако здесь есть риск, и риск очевидный: повторно выйти может гораздо меньше людей, хотя массовость и не является основным фактором, но как минимум повторение предыдущей акции должно быть. Власть начнет реагировать только в том случае, если динамика будет восходящей.

Однако в событиях, запущенных прилетом Навального, начинает проглядывать и определенная проектность. Я уже писал, что демократы могут с места в карьер решить проблему России, как фактора неопределенности в проходящем прямо сейчас переформатировании мирового порядка. Для них это уже не вопрос принципа, а сугубо рациональное решение. Есть проблема, ее нужно устранять. Когда ты ведешь полноценную войну, иметь под боком психопата, от которого не знаешь, что он выкинет в любой момент времени – дело рискованное.

Протесты должны быть достаточно серьезными, чтобы к Путину в бункер спустилась делегация и предложила ему на выбор стакан "Новичка" или добровольное сложение полномочий. Учитывая, что вождь прячется в бункере уже почти год, он полностью отрезан от реальной жизни и что особенно важно – от реальной информации. Поэтому довести клиента до нужной кондиции, чтобы он дозрел – задача вполне посильная.

Если так – то счет времени может идти буквально на недели. Долго держать в напряжении обстановку невозможно, это сюжет не долгой планомерной осады, а штурма, пусть и локального. В конце концов, можно ведь не захватывать крепость, а проломить участок стены и предложить сдаться без боя. Только пролом в стене должен быть достаточно убедительным, чтобы осажденный осознал бесполезность дальнейшей обороны.

Поэтому если за уличными протестами стоят более серьезные люди, чем сидящий в допре Навальный, то они просто обязаны все провести максимально быстро. Как в Египте или в Тунисе, где на острую фазу событий ушло порядка двух недель-месяца.

При этом, безусловно, люди выходят на протест сами. Обстоятельства вынуждают их выходить – кризис, карантинный террор, ощущение полной безнадеги. Плюс трусливый фюрер, прячущийся в подвале (где-то мы этот сюжет уже видели – в сериале "Освобождение", кажется. Интересно, перед тем, как написать заявление об увольнении, он брачуется с какой-нибудь Евой Браун, как его предшественник, или все-таки это будет более эксклюзивный уход?).

И тут вдруг – повод, чтобы всё это выплеснуть. Так что выход людей носит, конечно, спонтанный характер, это их личное решение. Только как обычно, всем этим обязательно найдется, кто воспользуется. Но тут ничего не поделаешь – так бывает всегда. Либо ты кого-то используешь, либо тебя. Промежуточных положений, как у любого бытового выключателя, не бывает. Или вкл, или выкл.

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