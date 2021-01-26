Зейн Малик сделал тату в честь их с Джиджи Хадид дочери

26.01.2021, 10:50, Разное

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Джиджи Хадид и Зейн Малик – у всех на виду, но в то же время подробности их личной и семейной жизни мало кому известны. Когда в сентябре родилась их дочь, они решили не раскрывать ее имя целых четыре месяца, лишь соглашаясь изредка показывать малышку со спины, или прикрывая ее личико смайлом – традиционно! На днях Джиджи наконец рассекретила имя, но опять же сделала это незаметно – просто добавив в описание своей Instagram-страницы фразу “мама Хай”. Сегодня же – опять совершенно случайно – поклонники Зейна Малика обнаружили, что он посвятил своей дочери татуировку.

Во время прямого эфира все в том же Instagram Зейн, отвечая на вопросы подписчиков, поднял руку, и тогда интернет-пользователи, владеющие арабским языком, заметили на запястье артиста имя дочери, набитое на арабском. Один подписчик сделал скрин и распространил его по сети, а другой отметил, что слово Khai переводится с арабского как “тот, кто коронован” или “королевский”.

Еще более внимательные подписчики, но уже Instagram-страницы Джиджи, выяснили, что модель обнародовала имя своей дочери гораздо раньше – еще в ноябре, но этого никто не заметил. Когда Джиджи опубликовала серию фотографий с новогодним декором в своем доме, на одной из них можно было увидеть подарок с надписью “Для Хай”.

We re really blind pic.twitter.com/6X82549NuN

— R⁹³ | I’m just unfuckwithable | in a break | (@icarus12ayn) January 22, 2021

Кроме того, на номере автомобиля Джиджи также все это время были указаны три буквы – GZK, которые означают первые буквы имен самой модели, Зейна и Хай.

Aww, we missed a lot of hints btw pic.twitter.com/M5BgmxpVyy

— R⁹³ | I’m just unfuckwithable | in a break | (@icarus12ayn) January 22, 2021

Напомним, весной прошлого года стало известно, что Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона.

О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.