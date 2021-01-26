 

Умерла актриса “Маски-шоу” и “Джентльмен-шоу” Токарчук

26.01.2021, 10:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Умерла украинская актриса Ирина Токарчук. Об этом 25 января в Facebook сообщил кинокритик Евгений Женин.

“Вчера еще ничто не предвещало беды.  Ира весело обсуждала с подругой, что именно поднимут они сутки спустя в честь Татьянина дня: подругу-то зовут Таней. А сегодня Танин муж звонил другу-артисту в Майами, чтобы тот сообщил общим приятелям в Нью-Йорк: Иры не стало. Сердечный приступ. И уже из Нью-Йорка мне перезванивал получивший транзитом это известие мой товарищ: он хотел убедиться, что это фейк, нелепая ошибка. Увы, пришлось подтвердить ему обратное, горькое”, – написал он.

https://www.facebook.com/yevgeny.zhenin/posts/10207783933913946

Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года в Одессе. Служила в драматическом театре Орехово-Зуево, Одесском русском драматическом театре и одесском Доме клоунов. Участвовала в постановках юмористических проектов “Маски-шоу” и “Джентльмен-шоу”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Генную терапию применили для лечения болезни Паркинсона

15.08 / Telegram запустил видеозвонки в мессенджере

19.08 / Лукашенко назначил новое правительство Беларуси. Премьер и глава МВД сохранили свои должности

15.07 / Производители предупредили о возможном дефиците лекарств

05.11 / Экс-сотрудника ФСБ задержали по подозрению в мошенничестве

11.10 / Трамп: Я победил этот безумный китайский вирус и могу выйти из подвала

14.09 / Лоза раскритиковал Водонаеву за сравнение мужчин без жилья с «бездомными собаками»

08.10 / В РФ за сутки выявили 11,5 тыс. случаев коронавируса

01.11 / Тайфун “Гони” обрушился на Филиппины, погибли семь человек

08.12 / Предложено расширить возможности использования ипотечных льгот для многодетных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска