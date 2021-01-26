Умерла актриса “Маски-шоу” и “Джентльмен-шоу” Токарчук

26.01.2021, 10:44, Новости дня

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Умерла украинская актриса Ирина Токарчук. Об этом 25 января в Facebook сообщил кинокритик Евгений Женин.

“Вчера еще ничто не предвещало беды. Ира весело обсуждала с подругой, что именно поднимут они сутки спустя в честь Татьянина дня: подругу-то зовут Таней. А сегодня Танин муж звонил другу-артисту в Майами, чтобы тот сообщил общим приятелям в Нью-Йорк: Иры не стало. Сердечный приступ. И уже из Нью-Йорка мне перезванивал получивший транзитом это известие мой товарищ: он хотел убедиться, что это фейк, нелепая ошибка. Увы, пришлось подтвердить ему обратное, горькое”, – написал он.

https://www.facebook.com/yevgeny.zhenin/posts/10207783933913946

Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года в Одессе. Служила в драматическом театре Орехово-Зуево, Одесском русском драматическом театре и одесском Доме клоунов. Участвовала в постановках юмористических проектов “Маски-шоу” и “Джентльмен-шоу”.

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