В Украине на учете состоят около миллиона онкобольных – Минздрав

26.01.2021, 10:44, Новости дня

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В Украине на учете как онкобольные находится порядка 1 млн человек. Об этом на брифинге 26 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Сейчас на учете в учреждениях здравоохранения Украины находится около 1 млн пациентов с онкологическими заболеваниями. (…) Ежегодно онкозаболевание становится причиной смерти порядка 80 тыс. наших граждан”, – сказал он.

Министр отметил, что в 2019 году в 35% случаев злокачественные образования были обнаружены уже на третьей и четвертой стадиях заболевания.

“То есть у нас очень мало именно раннего выявления. Очень важно, чтобы как можно раньше мы обнаружили онкологическое заболевание, намного лучше в таком случае будет прогноз для этого пациента”, – объяснил Степанов.

27 октября 2020 года в Кабинете Министров Украины сообщили, что в 2021 году намерены завершить проект по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

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