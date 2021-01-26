Минфин США впервые возглавила женщина

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26.01.2021, 10:44, Новости дня
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Сенат США поддержал назначение Джанет Йеллен министром финансов США. Об этом 25 января сообщил канал NBC News.

Кандидатуру Йеллен поддержали 84 сенатора, 15 проголосовали против.

Канал отметил, что она станет первой женщиной на этой должности.

Ранее Йеллен возглавляла Федеральную резервную систему США, став первой женщиной на этом посту за 100 лет. До этого преподавала в Гарвардском университете, Лондонской школе экономики и Калифорнийском университете в Беркли, занимала разные должности в Федрезерве.

До Йеллен минфин США с 2017 года возглавлял Стивен Мнучин.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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